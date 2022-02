Und mich damit trösten, dass wir uns ja drüben alle wiedersehen werden (Staffel 3 Folge 4)

Staffel 3 Folge 4 4 Minuten

Für das Waisenmädchen Anne ist es enorm wichtig, angenommen zu werden und sich zu Hause zu fühlen. Zu oft wurde sie in ihrem Leben schon abgelehnt. Und Anne ist damit nicht alleine: Kinder, Ehepartner, Freunde, Flüchtlinge und viele mehr. Sie alle möchten angenommen sein und sich willkommen fühlen - nicht nur im Land oder der Stadt, sondern auch in den Herzen von Menschen. Wie erschütternd ist es dann, wenn sie Ablehnung erfahren? Wieder und wieder ... Zum Glück gibt es jemanden, der jeden Menschen liebt, wie er ist und ihn annimmt. Wer das ist und wie man in Kontakt mit ihm kommen kann, darüber spricht Dr. Johannes Hartl.