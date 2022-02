Am Ziele meiner sehnlichsten Wünsche (Staffel 3 Folge 6)

Staffel 3 Folge 6 4 Minuten

Jeder Mensch trägt viele von ihnen mit sich herum: enttäuschte Hoffnungen. Die Absage beim Traumjob, eine gescheiterte Beziehung oder vielleicht sogar den Tod eines geliebten Menschen, mit dem mann sich noch so viel gemeinsame Zeit erhofft hat. Aber zu wem kann man mit all seiner Trauer gehen? Wer ist nicht genervt, weil er genug eigene Probleme und Enttäuschungen zu bewältigen hat? Nina Strehl musste selbst mit solchen nicht erfüllten Hoffnungen fertig werden. Sie kennt jemanden, der zuhört und ganz neue Hoffnung schenkt. Wer ihr geholfen hat, mit ihrer Trauer und Enttäuschung umzugehen, darüber spricht sie in diesem Impuls.