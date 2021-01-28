Große und plötzliche Veränderung (Staffel 3 Folge 8)

Staffel 3 Folge 8
4 Minuten

Viele Menschen sind von Gott enttäuscht oder erleben vielleicht sogar Gewalt in seinem Namen. Dabei will Gott nur das Beste für die Menschen. Dafür war er sogar bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Wie man in Kontakt mit diesem liebenden Gott kommen kann, darüber spricht Pastor Gunnar Engel.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Heimat finden mit Anne

Genre: Ratgeber

Jahr: 2020-2021