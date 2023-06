Große und plötzliche Veränderung (Staffel 3 Folge 8)

Viele Menschen sind von Gott enttäuscht oder erleben vielleicht sogar Gewalt in seinem Namen. Dabei will Gott nur das Beste für die Menschen. Dafür war er sogar bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Wie man in Kontakt mit diesem liebenden Gott kommen kann, darüber spricht Pastor Gunnar Engel.