Sam Yankey: Zu Gott auf Umwegen

Oft macht das Leben einem einen Strich durch die Rechnung und lässt Lebensträume platzen. Doch was macht man, wenn der Traum von der Sportler-Karriere oder der Erfolg als Tänzer nicht von Dauer ist? Wo findet man dann Halt? Im Gespräch mit Moderatorin Bente Rathjen spricht Sam Yankey über seinen Lebensweg voller geplatzter Träume und darüber, wie er bei Gott den wahren Halt gefunden hat.