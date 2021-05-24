Sam Yankey: Zu Gott auf Umwegen
Staffel 10 Folge 1060
25 Minuten
Oft macht das Leben einem einen Strich durch die Rechnung und lässt Lebensträume platzen. Doch was macht man, wenn der Traum von der Sportler-Karriere oder der Erfolg als Tänzer nicht von Dauer ist? Wo findet man dann Halt? Im Gespräch mit Moderatorin Bente Rathjen spricht Sam Yankey über seinen Lebensweg voller geplatzter Träume und darüber, wie er bei Gott den wahren Halt gefunden hat.
Zusatzinformationen
Serie: Bibel TV Das Gespräch
Genre: Talk
Jahr: 2021-2021