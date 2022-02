Johannes Roller: Vom traurig-schönen Leben mit meinem Sohn

Staffel 11 Folge 1089 25 Minuten

Der kleine Tobias strahlt seine Krankenschwestern immer an. Er leidet an einer seltenen Autoimmunerkrankung und auch wenn sein kleiner Körper vollkommen geschwächt ist, bleibt er fröhlich. Er erzählt im Krankenhaus von Hoffnung, von Sonnenstrahlen und von Gott. In diesem Gespräch erzählt Tobias' Vater Johannes Roller von dem traurig-schönen Leben mit seinem Sohn.