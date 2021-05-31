Bernd Hock: Immer im Rampenlicht

Bernd Hock ist ein Tausendsassa - trotz anscheinend widriger Startbedingungen. Geboren mit verkürzten Armen und deformierten Händen schien seine Zukunft vorgezeichnet. Doch nicht nur seine Eltern und Lehrer erkannten es schon früh: Bernd Hock ist durch und durch Entertainer. Und so erzählt er auch - von seiner Behinderung, seinem Weg mit Gott und seiner Theorie, dass eigentlich jeder Mensch eine Behinderung hat. Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman streift er außerdem seine verschiedenen Berufe: Puppenspieler, Pädagoge und Kabarettist. Warum Bernd Hock kein Problem damit hat, als "Behinderter" bezeichnet zu werden, verrät er hier.