Staffel 10 Folge 1077 25 Minuten

Jonnes war Teilnehmer bei "The Voice of Germany" und ist Singer-Songwriter. Im Interview mit Moderatorin Bente Rathjen erklärt er, wie sein Theologiestudium seinen Glauben erweiterte und wieso er aufhören möchte, Gott in Schubladen zu stecken.