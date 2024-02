Für meinen Vater war ich nur ein Versager

Jörg wurde schon in seiner Kindheit ausgegrenzt und von den Eltern körperlich und seelisch missbraucht. Auf der Suche nach einer Vaterfigur, die ihm Liebe und Anerkennung schenkt, wird er weiter missbraucht und fällt in eine tiefe Depression. Welche Auswirkungen die Vision eines Kreuzes am Meer hatte, erzählt er Thomas Meyerhöfer bei Superfromm.