Nachteulen: "Fürchtet Euch nicht"

Folge 59 25 Minuten

Nachteulen-Gottesdienst mit Martin Buchholz aus der Friedenskirche Ludwigsburg. Martin Buchholz produziert Dokumentationen für ARD, ZDF und arte und ist als Redner und Moderator, Autor und Songpoet unterwegs in Deutschland. Fürchtet euch nicht: Kommt die Botschaft in unserer rasanten Zeit noch bei uns an, die furchtlose alte Geschichte vom Frieden auf Erden und der himmlischen großen Freude in Gottes Wundernacht? Durch den Gottesdienst führt Nachteulenpfarrer Dr. Martin Wendte. Musikalisch wird Martin Buchholz verstärkt von der Nachteulencombo.