Mutterseelenallein

Staffel 1 Folge 1 28 Minuten

Der Mord an einer jungen weißen Frau in einer eher ärmlichen Nachbarschaft gibt Rätsel auf. Detective Jack Michell geht schnell davon aus, dass Dawson Chapman der Täter ist. Chapman ist gläubig, engagiert sich sozial und ist allseits beliebt - aber er stammt aus einfachen Verhältnissen und er ist Afroamerikaner. Die Reporterin Elena Mendoza glaubt nicht an Michells Methoden und stellt eigene Nachforschungen an.