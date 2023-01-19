Der Mord an einer jungen weißen Frau in einer eher ärmlichen Nachbarschaft gibt Rätsel auf. Die Reporterin Elena Mendoa glaubt nicht an die Methoden des ermittelnden Detectives und stellt eigene Nachforschungen an.
Die Eltern des getöten Mädchens kommen zu einer Gedenkstunde für ihre Tochter nach Smoketown und mit ihnen viele weiße Bewohner aus den Vierteln der Besserverdiener. Als Protestierende der "Black Lives Matter"-Bewegung gegen die Inhaftierung von Dawson demonstrieren und auf die Trauergemeinde losgehen, kommt es zum Eklat.
Bailey ist sauer auf Raymond, weil sie ihn für die gewaltsamen Auseinandersetzungen bei der Mahnwache für Brittany verantwortlich macht. Dawson wird aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen, doch Detective Mitchell macht keinen Hehl daraus, dass er ihn nach wie vor für verdächtig hält. Dawson denkt häufig an seine Jugendliebe, die hoffnungslos heroinabhängig war. Paul Reagan macht sich Sorgen um seine Frau. Sie hat aufgehört, ihre Tabletten zu nehmen und bekommt einen manischen Schub.
Elena erfährt, dass Brittany schwanger war. Trotz dieses neuen Hinweises drangsaliert Detectiv Mitchell weiterhin Dawson und seine Familie. Bei einer Hausdurchsuchung hinterlässt er eine Spur der Verwüstung und verletzt Amelia.
Dawson wird erneut festgenommen. Detective Mitchell behauptet, es gäbe neue Erkenntnisse. Hat er etwa Beweise gefälscht? Die Lage der Chapmans scheint aussichtslos. Für Raymond wird die Situation immer unerträglicher. Wählt er das Mittel der Gewalt?
Bei der Demonstration für Dawsons Freilassung gibt es gewaltsame Ausschreitungn. Bei einer Schlägerei mit einem Polizisten ergreift Raymond dessen Pistole. Während der Polizist sich ergibt, richtet Raymond die Waffe auf ihn. Er denkt an seinen Vater, der willkürlich von einem Cop erschossen wurde. Was wird Raymond tun?
Es wird immer offensichtlicher, dass Elena Mendoza und Paul Reagan Gefühle füreinander haben. Aber Pauls Frau leidet unter schizoiden Zuständen und er hat versprochen, immer für sie da zu sein.
Pauls Frau hat einen panischen Schub. Sie befürchtet, man könne sie dauerhaft in die Psychartrie einweisen. Paul steht ihr bei. Und Elena? Wird die Verbindung zwischen ihr und Paul eine rein freundschaftliche bleiben?