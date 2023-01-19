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( 3 ) Heimkehr 28 MIN.

Bailey ist sauer auf Raymond, weil sie ihn für die gewaltsamen Auseinandersetzungen bei der Mahnwache für Brittany verantwortlich macht. Dawson wird aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen, doch Detective Mitchell macht keinen Hehl daraus, dass er ihn nach wie vor für verdächtig hält. Dawson denkt häufig an seine Jugendliebe, die hoffnungslos heroinabhängig war. Paul Reagan macht sich Sorgen um seine Frau. Sie hat aufgehört, ihre Tabletten zu nehmen und bekommt einen manischen Schub.