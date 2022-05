Gegen den Sturm

Staffel 1 Folge 4 28 Minuten

Wie kann man es schaffen, mit Ungerechtigkeiten umzugehen, ohne sich in Rachefantasien hineinzusteigern? Elena erfährt, dass Brittany schwanger war. Trotz dieses neuen Hinweises drangsaliert Detectiv Mitchell weiterhin Dawson und seine Familie. Bei einer Hausdurchsuchung hinterlässt er eine Spur der Verwüstung und verletzt Amelia. Bailey steht kurz davor, zurückzuschlagen. Elena denkt immer wieder an ihre Kindheit in einem katholischen Heim. Sie ist davon überzeugt, dass ein Priester dort den Jungen Mike sexuell belästigt hat.