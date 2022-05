Staffel 1 Folge 6 28 Minuten

Raymond führt eine Gruppe von Demonstranten an, die durch Smoketown zieht. Sie protestieren gemeinsam gegen die Verhaftung von Dawson. Was zunächst friedlich beginnt, entwickelt sich nach dem Zusammentreffen mit der Polizei zum gewaltsamen Tumult. Bei einer Schlägerei mit einem Seargent ergreift er dessen Pistole. Während der Polizist hilflos auf dem Boden liegt und sich ergibt, richtet Raymond die Waffe auf ihn. Er erinnert sich an seinen Vater, der willkürlich von einem Cop erschossen wurde. Was wird Raymond tun?