Von der Lust am Scheitern - der "MissioNarr" Ludger Hoffkamp

Folge 953 27 Minuten

In der Kirche ist immer von der frohen Botschaft die Rede, die verkündet wird, eine frohe Botschaft, keine Drohbotschaft. In der nächsten Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" ist Ludger Hoffkamp zu Gast, der die frohe Botschaft vom Evangelium mit seinem zweiten Ich verkündet, nämlich als "Clown Kampino". Hoffkamp ist studierter Theologe, arbeitet als katholischer Pastoralreferent im Kreis Ludwigsburg und ist seit 20 Jahren auch unterwegs als Clown und Humorcoach. Als Clown besucht er Altenheime und Kindergärten, spielt während der Corona-Pandemie auf der Straße für Geburtstagskinder und ist als "MissioNarr" unterwegs im Namen des Herrn, um ins katholische Leben mehr Humor zu bringen. Außerdem erzählt er davon, wieviel Humor sich in der Bibel findet und dass Jesus seiner Meinung nach auch ein bisschen "verrückt" gewesen sein muss.