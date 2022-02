Wahrnehmung und Kommunikation - Journalismus zwischen Politik und Gesellschaft

Folge 954 27 Minuten

Medien sind gleichgeschaltet, lügen und sind von der Politik gekauft - Aussagen wie diese sind immer wieder zu hören. Die zensurfreie Berichterstattung der Presse ist aber in unserem Grundgesetz verankert und staatliche Institutionen müssen Fragen von Journalisten beantworten. Wie steht es um die Pressefreiheit in Baden-Württemberg? Wie ist das Verhältnis zwischen Medienschaffenden, Politikern und Polizei? Und wie geht man mit der Flut an Informationen um? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit Marcus Mockler im Talk "Alpha & Omega".