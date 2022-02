Judy Bailey & Patrick Depuhl: Warum Herkunft uns prägt

Folge 956 27 Minuten

Judy Bailey ist Singer-Songwriterin, geboren in England, aufgewachsen in der Karibik und die Wurzeln in Afrika. Gemeinsam mit Ehemann Patrick Depuhl aus Deutschland hat sie sich auf die Suche nach den Vorfahren gemacht. Auf welche Geschichten sind die beiden gestoßen? Welche Rolle spielen die unterschiedliche Herkunft und auch Rassismus im Alltag? Und wie erschaffen wir eine Welt, in der alle Menschen gleich sind? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb in der Sendung "Alpha & Omega" mit Judy Bailey und Patrick Depuhl.