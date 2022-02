"Bucket List" - Ziele für die Lebenszeit

Folge 974 27 Minuten

In ihrer Hospiz-Arbeit hat Ulrike Geiger mit vielen Menschen über ihre letzten Wünsche gesprochen. Manche bereuen kurz vor dem Tod, ihre Lebenszeit nicht anders genutzt zu haben. Gerd Hagge möchte sein Leben deshalb bewusst gestalten. Der 30-Jährige hat eine sogenannte "Bucket List" geschrieben. Eine Wunschliste. 100 Dinge, die er in seiner Lebenszeit gemacht haben möchte. Warum erstellen bereits junge Menschen eine Bucket List? Können Lebensziele nicht auch unter Druck setzen? Und was finden Menschen wichtig, die kurz vor dem Tod stehen und keine Zeit mehr haben, großen Lebensträumen nachzugehen? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen bei Alpha & Omega.