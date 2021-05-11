Gottes Medizin gegen Angst, Depression, Krankheit

Bayless Conley war früher in Okkultismus verstrickt und hatte mit Ängsten zu kämpfen. Doch dann entdeckte er etwas, das sein Leben mehr als alles andere verändert hat - ein ganz besonderes und dennoch einfaches biblisches Prinzip. In seiner Predigt stellt er dieses Prinzip vor.