Stehst du fest im Glauben?

Folge 461 26 Minuten

In der Bibel werden wir aufgefordert, darüber nachzudenken, ob unser Glaube schwach oder stark ist. "Prüft euch, ob ihr fest im Glauben seid", steht in 2. Korinther 13,5. Aber wie genau sieht diese Prüfung aus? Und woran erkennen wir, ob unser Glauben stark ist? In dieser ermutigenden Predigt zeigt Bayless Conley drei wichtige Punkte, an denen wir geistliches Wachstum messen können.