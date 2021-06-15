Wie du den Teufel durchschaust

Der Teufel schreckt vor nichts zurück, um uns von einem Leben in Fülle abzuhalten. Bayless Conley zeigt, wie wir den Widersacher Gottes durchschauen und uns erfolgreich gegen seine Intrigen wehren können. Dabei können wir entdecken, wie uns Gottes übernatürliche Macht hilft und seine Pläne in unserem Leben endlich zur vollen Entfaltung kommen.