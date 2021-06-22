Hat Ihnen die Sendung gefallen? So können Sie die Produktion weiterer Folgen ermöglichen:
Mehr erfahren

Bete von ganzem Herzen und erlebe, wie Gott handelt

Staffel 1 Folge 466
26 Minuten

Bayless Conley ermutigt dazu, Gott inständig und von ganzem Herzen um sein Eingreifen in Krisen zu bitten. Er kann Situationen wenden und was zerstört wurde, wiederherstellen. Oft tut Gott gerade dann sein größtes Werk, wenn alles verloren scheint.

Bibelstellen
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.

Zusatz­informationen

Serie: Antworten mit Bayless Conley

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021