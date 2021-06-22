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Bete von ganzem Herzen und erlebe, wie Gott handelt
Staffel 1 Folge 466
26 Minuten
Bayless Conley ermutigt dazu, Gott inständig und von ganzem Herzen um sein Eingreifen in Krisen zu bitten. Er kann Situationen wenden und was zerstört wurde, wiederherstellen. Oft tut Gott gerade dann sein größtes Werk, wenn alles verloren scheint.
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Zusatzinformationen
Serie: Antworten mit Bayless Conley
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021