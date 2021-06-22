Bete von ganzem Herzen und erlebe, wie Gott handelt

Bayless Conley ermutigt dazu, Gott inständig und von ganzem Herzen um sein Eingreifen in Krisen zu bitten. Er kann Situationen wenden und was zerstört wurde, wiederherstellen. Oft tut Gott gerade dann sein größtes Werk, wenn alles verloren scheint.