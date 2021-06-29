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Der Gott, der dich trägt

Staffel 1 Folge 467
26 Minuten

Gott will nicht getragen werden - im Gegenteil. Er ist es, der einen durch schwere Zeiten trägt. In dieser ermutigenden Predigt spricht Bayless Conley darüber, wie in Gottes Armen inmitten aller Stürme echte Ruhe gefunden werden kann.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Antworten mit Bayless Conley

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021