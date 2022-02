Psalm 119: Gott bedeutet mir alles! - Harrison Conley

Folge 473 26 Minuten

Gott möchte unser Ein und Alles sein, an jedem Tag und in jeder Minute - weil er weiß, dass es keine größere Freude oder Zufriedenheit gibt als bei ihm. Pastor Harrison zeigt mithilfe von Psalm 119, wie wir Gottes ständige Gegenwart erleben können, die so viel wertvoller ist als alles andere auf der Welt. Wir sollten uns nicht mit weniger zufriedengeben!