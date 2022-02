Folge 474 26 Minuten

Wie können wir mit unserem Leben Gutes bewirken? Bayless Conley lädt dazu ein, den Schatz von Gottes Wort zu entdecken und die Worte der Bibel im Herzen Wurzeln schlagen zu lassen. Denn was in unserem Herzen ist, prägt uns und wir geben es an andere weiter.