Wie man ein Mensch nach Gottes Herzen wird

Folge 475 25 Minuten

So ziemlich alles, was man sich im Leben eines Menschen vorstellen kann, passierte König David: Höhen und Tiefen, Erfolge und Misserfolge, Freundschaften und Feindschaften. Dennoch nannte Gott ihn einen Mann nach seinem Herzen. Am Beispiel von David zeigt Pastor Bayless Conley die drei wesentlichen Eigenschaften eines gottesfürchtigen Menschen und wie Gottes Pläne auch in unserem Leben wahr werden können.