Auf der Suche nach Zugehörigkeit

Jeder Mensch will dazugehören. Katherine wurde von ihrer Mutter verlassen, Jürgen aufgrund seiner Herkunft immer wieder ausgegrenzt. Der Glaube an Gott half ihnen, den Schmerz der Ablehnung zu überwinden. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)