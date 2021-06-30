Auf der Suche nach Zugehörigkeit
Staffel 1 Folge 69
26 Minuten
Jeder Mensch will dazugehören. Katherine wurde von ihrer Mutter verlassen, Jürgen aufgrund seiner Herkunft immer wieder ausgegrenzt. Der Glaube an Gott half ihnen, den Schmerz der Ablehnung zu überwinden. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)
BibelstelleKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Serie: Erlebt TV
Genre: Magazin
Jahr: 2021-2021