Auf der Suche nach Zugehörigkeit

Staffel 1 Folge 69
26 Minuten

Jeder Mensch will dazugehören. Katherine wurde von ihrer Mutter verlassen, Jürgen aufgrund seiner Herkunft immer wieder ausgegrenzt. Der Glaube an Gott half ihnen, den Schmerz der Ablehnung zu überwinden. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)

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Zusatz­informationen

Serie: Erlebt TV

Genre: Magazin

Jahr: 2021-2021