Berufung finden, Berufung leben

Folge 66 26 Minuten

Eine Sängerin, eine Balletttänzerin und ein Missionar. Drei unterschiedliche Leben, aber mit einer Gemeinsamkeit: Alle leben in ihrer Berufung. Nathalie Grant, Suzelle Poole und Dominik Bierle erzählen, wie sie diese Berufung gefunden haben und was es für sie bedeutet, in ihr zu leben. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)