Mein Kampf gegen den Rassismus

Folge 71 26 Minuten

Als Henry Allan sich in den 60er Jahren als junger Schwarzer in den Südstaaten der USA entschloss, gegen die Trennung von Schwarz und Weiß aufzubegehren, brachte ihn dies in große Gefahr. Doch das hielt ihn nicht ab, sich weiter gegen die Ungleichbehandlung einzusetzen. Daniel Stock war kein Opfer von Rassismus, er war Täter. Als Neonazi wurde er schon früh kriminell und gewalttätig. Doch dann passierte etwas, das ihn umdenken ließ. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)