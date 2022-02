Warum ich gerne helfe

Folge 78 26 Minuten

Anderen Menschen zu helfen, macht glücklich und steigert unser Selbstwertgefühl. Rob und Diane Perez geben Suchtkranken in ihrem Restaurant eine Chance, beruflich Fuß zu fassen. Michael unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen als Coach. Sie erzählen, was sie motiviert, anderen zu helfen. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)