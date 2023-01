Kauft bei Juden - Pakete von Israels Pionieren

Folge 180 25 Minuten

In Israels Kernland Judäa und Samaria leben viele jüdische Kleinunternehmer. Sie bekommen viel Gegenwind, vor allem von der anti-israelischen Boykottbewegung BDS. Als direkte Antwort darauf, gibt es die Organisation Lev Haolam mit Sitz in Kfar Etzion im Herzen Israels. Lev Haolam kauft, verpackt und exportiert Waren von solch kleinen Unternehmen und verschickt diese per Monats-Abo weltweit. Damit werden jüdische Bauern, Handwerker und Familien unterstützt. Eine sehr pragmatische Idee, der sich tausende Israelunterstützer weltweit angeschlossen haben.