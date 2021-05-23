YouTube-Star mit Todesdiagnose
Staffel 1 Folge 149
28 Minuten
Der Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenberger sprechen über den Verlust ihrer Schwester, Philipps Krebsdiagnosen und ihr ungebrochenes Vertrauen in Gott. Philipp Mickenbecker verstarb am 9. Juni 2021 im Alter von 23 Jahren.
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Zusatzinformationen
Serie: Fenster zum Sonntag - Der Talk
Genre: Talk
Jahr: 2021-2021