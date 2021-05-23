YouTube-Star mit Todesdiagnose

Staffel 1 Folge 149
28 Minuten

Der Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenberger sprechen über den Verlust ihrer Schwester, Philipps Krebsdiagnosen und ihr ungebrochenes Vertrauen in Gott. Philipp Mickenbecker verstarb am 9. Juni 2021 im Alter von 23 Jahren.

Bibelstelle
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.

Zusatz­informationen

Serie: Fenster zum Sonntag - Der Talk

Genre: Talk

Jahr: 2021-2021