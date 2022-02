Die Überlebenskämpferin

Folge 150 28 Minuten

Die Ärzte schockieren die 28-jährige Patrizia Maurer, als sie mit einem Knochenbruch im Spital landet: "Sie haben noch etwa drei Monate bis zum Tod …" Der Grund für den Bruch im Oberschenkel ist ein Tumor im Endstadium. Für Maurer ist Sterben ist keine Option. Das bedeutet 13 Zyklen an Chemotherapien und diverse Operationen in den nächsten eineinhalb Jahren. Zwischendurch ist sie verzweifelt und verflucht Gott. Er antwortet ihr auf spektakuläre Weise und ermutigt sie, ihren Kampf ums Überleben fortzusetzen. Im Talk will Patrizia Maurer anderen Mut machen, immer weiterzukämpfen und nie aufzugeben.