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Der Traum eines Propheten: Eva!
Staffel 1 Folge 598
55 Minuten
Es gibt Himmel und Hölle, es gibt Konsequenzen für den eigenen Lebensstil, es gibt Gott und den Teufel, es gibt Gut und Böse. Bobby Schuller macht Mut: Wer sein Leben Jesus Christus anvertraut, braucht keine Angst zu haben.
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Zusatzinformationen
Serie: Hour of Power
Genre: Kultur
Jahr: 2021-2021