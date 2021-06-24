Der Traum eines Propheten: David!

Christen glauben, dass Gott ihnen die Macht schenkt, ihre Lasten abzuwerfen und Zwänge loszuwerden. Diese Autorität ist ein besonderes Geschenk Gottes. Bobby Schuller spricht über den Auftrag, den Gott uns für unser Leben gegeben hat. Er ist davon überzeugt, dass Gott uns die Kraft gibt, diesen Auftrag zu erfüllen.