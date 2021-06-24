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Der Traum eines Propheten: Jesus!
Staffel 1 Folge 600
55 Minuten
Wie kann man auf gute Art und Weise kämpfen? Es ist nicht immer einfach, seine Feinde zu lieben und das Böse mit dem Guten zu überwinden. Bobby Schuller gibt Tipps, wie man Jesus immer ähnlicher werden kann.
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Zusatzinformationen
Serie: Hour of Power
Genre: Kultur
Jahr: 2021-2021