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Der Traum eines Propheten: Jesus!

Staffel 1 Folge 600
55 Minuten

Wie kann man auf gute Art und Weise kämpfen? Es ist nicht immer einfach, seine Feinde zu lieben und das Böse mit dem Guten zu überwinden. Bobby Schuller gibt Tipps, wie man Jesus immer ähnlicher werden kann.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Hour of Power

Genre: Kultur

Jahr: 2021-2021