Ausweg aus der Krise! (Gastprediger: Bayless Conley)

Folge 602 55 Minuten

Gastprediger Bayless Conley wendet sich in seiner Predigt an alle, die in irgendeiner Weise in ihrem Leben festgefahren sind - sei es im Glauben, in den Finanzen oder in der Ehe. Er spricht darüber, wie sich Situationen ändern lassen, an die man sich gewöhnt hat und wie Veränderung beginnen kann.