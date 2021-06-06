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Ausweg aus der Krise! (Gastprediger: Bayless Conley)
Staffel 1 Folge 602
55 Minuten
Gastprediger Bayless Conley wendet sich in seiner Predigt an alle, die in irgendeiner Weise in ihrem Leben festgefahren sind - sei es im Glauben, in den Finanzen oder in der Ehe. Er spricht darüber, wie sich Situationen ändern lassen, an die man sich gewöhnt hat und wie Veränderung beginnen kann.
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Zusatzinformationen
Serie: Hour of Power
Genre: Kultur
Jahr: 2021-2021