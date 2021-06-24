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Dankbarkeit: Halte die Hoffnung am Leben!
Staffel 1 Folge 603
55 Minuten
Wer sein Denken ändert, ändert seine Welt. Bobby Schuller ermutigt dazu, eine hoffnungsvolle Person mit einer großen Vision zu sein. Denn er ist überzeugt: Wenn wir Gott dankbar sind für das, was er uns geschenkt hat, dann wird er uns noch mehr geben.
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Zusatzinformationen
Serie: Hour of Power
Genre: Kultur
Jahr: 2021-2021