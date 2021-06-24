Dankbarkeit: Halte die Hoffnung am Leben!

Wer sein Denken ändert, ändert seine Welt. Bobby Schuller ermutigt dazu, eine hoffnungsvolle Person mit einer großen Vision zu sein. Denn er ist überzeugt: Wenn wir Gott dankbar sind für das, was er uns geschenkt hat, dann wird er uns noch mehr geben.