Dankbarkeit: Lobe Gott für immer und ewig!

Gott kämpft für uns. Er hat ein beeindruckendes himmlisches Heer - doch manchmal scheint das nur sehr langsam bei uns anzukommen. Wieso ist das so? Warum lässt Gott sich so viel Zeit? Bobby Schuller ermutigt dem Zeitplan Gottes voll und ganz zu vertrauen. Außerdem mit einem Interview mit Heidi Baker.