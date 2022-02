Dankbarkeit: Nach Hause kommen!

Folge 606 55 Minuten

Warum wollen wir nicht für uns selbst, was wir für unsere Familie und Freunde wollen? Es lohnt sich, auf sich aufzupassen, denn wir alle sind kostbar in Gottes Augen. Bobby Schuller fordert heraus, für Gottes Anerkennung zu leben und nicht für die Anerkennung der Menschen. Nach Gott zu suchen und seiner Zustimmung, gibt Kraft und hilft, ein Zuhause in ihm zu finden.