Dankbarkeit: Herausforderungen überwinden!

Folge 607 55 Minuten

Im Leben gibt es Zeiten, die schwer sind und die einem Angst machen. In der Bibel lautet das häufigste Gebot: "Fürchte dich nicht", also frei übersetzt: Flippe nicht aus. Was aber tun, wenn man schreckliche Nachrichten erhält und einfach Angst hat? Bobby Schuller hat gute Tipps und macht Mut, dass man mit Gottes Unterstützung jede Herausforderung überwinden kann.