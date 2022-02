Der Überfluss Gottes! (Gastprediger: Bayless Conley)

Folge 608 55 Minuten

Pastor Bayless Conley ist zu Besuch bei Hour of Power. Er spricht über das Thema: Der Überfluss Gottes. Mehrfach geht es in der Bibel darum, dass Gott ein Gott ist, der seinen Kindern ein Leben im Überfluss schenken will. Bayless Conley zeigt, wie genau wir dieses Versprechen annehmen können.