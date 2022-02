"Verwerten statt Wegwerfen": Die Lebensmittel-Retter in Nürnberg-Herpersdorf

Folge 930 28 Minuten

750 Kilogramm Brot, Obst und Gemüse stapeln sich im Pfarrzentrum der Pfarrei Corpus Christi in Nürnberg - und das jede Woche. Seit rund zwei Jahren ziehen Ehrenamtliche aus den Nürnberger Stadtteilen Worzeldorf und Herpersdorf jeden Donnerstag los und sammeln am Großmarkt, bei Supermärkten und Bäckereien Lebensmittel ein, die sonst entsorgt werden. Kostenlos abholen kann das Brot, Obst und Gemüse dann jedermann - Verwerten statt Wegwerfen lautet die Devise. Außerdem im ökumenischen Fernsehmagazin: Der neue Gästebrief des Erzbistums München und Freising zeigt die schönsten Sinnstifterorte. Einer davon ist eine Kapelle des 21. Jahrhunderts: die Jakobskapelle, die an einem Rundwanderweg liegt. Von dort eröffnet sich ein wunderschöner Blick auf das untere Mangfalltal.