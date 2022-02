"Im Kampf für die Wahrheit" - Der heilige Dominikus und die Dominikaner

Folge 10 15 Minuten

Der Orden der Predigerbrüder - so der eigentliche Name der Dominikaner - wurde vom hl. Dominikus in Südfrankreich um 1215 gegründet. "Loben - Segnen - Verkündigen" ist der Leitspruch des Ordens. Über seine Geschichte und Bedeutung in der Gegenwart spricht Volker Niggewöhner mit Pater Stefan Havlik vom Deutschen Orden.