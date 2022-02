Folge 13 15 Minuten

Am Fest Allerheiligen gedenkt die Kirche all jener, die als Glaubenszeugen, als unsere Fürsprecher und Vorbilder bei Christus sind und Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Die meisten von uns verbinden mit diesem Fest aber zumeist den Beginn des "Totenmonats" November und den Besuch der Gräber unserer lieben Verstorbenen. Wie das zusammenhängt, erläutert der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti im Gespräch mit Volker Niggewöhner.