Heiliger Stephanus - der erste Märtyrer

Folge 18 15 Minuten

Mitten hinein in die weihnachtliche Festfreude feiern Christen am Beginn der Weihnachtsoktav den ersten Märtyrer ihres Glaubens: den heiligen Erzdiakon Stephanus. Diesem ersten Blutzeugen Christi sind im Laufe der Geschichte gemäß dem Wort Jesu unzählige weitere gefolgt: "Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen." Im angeblich aufgeklärten 20. und 21. Jahrhundert waren es wohl so viele wie nie zuvor. Der heilige Stephanus ist also ein aktueller Glaubenszeuge, den der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti vorstellt.