Folge 497 40 Minuten

Es war ein Geistesblitz, der für die Entstehung des Post-It (oder zu deutsch "Haftie") verantwortlich war. Eigentlich eine Geschichte des Scheiterns, die sich aber wandelte zu einer Erfolgsgeschichte. Wie ist das in unserem Leben, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Aber wenn der Geist Gottes über allem schwebt: Und siehe: es wird sehr gut. Damit beschäftigt sich Pfarrer Heiko Bräuning in seiner heutigen Predigt. Zu Gast ist Bill Holler. Er ist Experte für Normen. Wenn aber etwas abnormal ist, was dann? Ein interessanter Gast!