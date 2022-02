Folge 498 40 Minuten

Gewinnen kann jeder! Und wenn man der Stärkere ist, ist es keine Kunst zu gewinnen. Was aber, wenn man der Schwächere ist? Dann ist Gewinnen eine Kunst! Wenn man allerdings den Stärkeren auf seiner Seite hat, kann man sogar die Angst besiegen. Ohnmächtig hat sich auch Birgit Kalwitz in ihrem Leben oft gefühlt. An den Rollstuhl gefesselt, meistert sie als Gotteskind auf beeindruckende Weise ihr Leben!