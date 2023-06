Das vergessene Gebot? (Offline - Wie baue ich Stress ab?)

Pastor Tobias Teichen erzählt von Gottes Angeboten und nicht von Gottes Ver- oder Geboten. Die Bibel weist an vielen Stellen darauf hin, dass der Sabbat der Ruhe und Erholung dient - ein Angebot von Gott an die Menschen. Wie kommt die Intention des Ruhetages auch im eigenen Leben an? Wege dorthin zeigt die Predigt der heutigen Sendung.