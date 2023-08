Wie kann ich im Hier und Jetzt leben? (Offline - Wie baue ich Stress ab?)

In der heutigen Welt gibt es mehr Ablenkungen denn je. Ständig machen wir Dinge gleichzeitig, ständig blinkt das Smartphone und immer mehr verlernen wir es, in der Gegenwart zu leben. Tobias Teichen zeigt in dieser Predigt ganz praktisch, wie wir im Hier und Jetzt leben können und wie sehr Gott sich das von uns wünscht - denn Gott ist immer im Jetzt.